В «Монреале» оценили новый восьмилетний контракт защитника Лэйна Хатсона

В «Монреале» оценили новый восьмилетний контракт защитника Лэйна Хатсона
Президент «Монреаль Канадиенс» Джефф Гортон оценил контракт защитника Лэйна Хатсона на $ 70,8 млн. Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на восемь лет с кэпхитом $ 8,85 млн и вступит в силу 1 июля 2026 года.

«Всегда сложно, когда речь идёт о больших деньгах и долгих сроках. Судя по тому, как меняется потолок зарплат, все видят, что может произойти с контрактами. Это хорошо. Мы чувствуем, что это хорошо для нас и очень хорошо для Лэйна. Поэтому мы смогли найти компромисс», – цитирует Гортона пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Хатсон стал новичком года в НХЛ, получив «Колдер Трофи». Он набрал 66 (6+60) очков за 82 матча в регулярном чемпионате, а также провёл пять встреч в Кубке Стэнли, где отметился пятью результативными передачами при общей полезности «-7».

Новости. Хоккей
