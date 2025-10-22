Скидки
Три хоккеиста «Амура» по различным причинам не полетели с командой на выездную серию

Три хоккеиста «Амура» по различным причинам не полетели с командой на выездную серию. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, защитник Роман Абросимов и нападающий Артур Гиздатуллин продолжают восстанавливаться после полученных травм. Также защитник Егор Воронков остался в Хабаровске из-за простуды.

«Амур» отправился на третью выездную серию в текущем сезоне. Хабаровская команда сыграет с «Барысом» в Астане 24 октября, с ЦСКА в Москве 26 октября, с «Северсталью» в Череповце 28 октября и с минским «Динамо» в столице Беларуси 30 октября.

На данный момент хабаровский «Амур» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

