Хоккей

Мальцев — об игре с «Шанхаем»: упустили нить игры, не надо удаляться. Нужна системность

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б) в матче, где красно-белые вели в середине второго периода со счётом 3:1 и пропустили пять шайб подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

– Вели 3:1 – почему не удалось спокойно довести матч до уверенной победы?
– Согласен, упустили нить игры. Одну забили, потом большинство, ещё удаление, и вот уже совсем другой результат. Это хоккей, удаляться не надо, дисциплинированно надо действовать, но пока вот так. Есть так как есть.

– В принципе, «Спартак» играет весело и так продолжается не первый сезон. Но многие отмечают, что подобный фестивальный хоккей не кубковый. Вы с этим согласны?
– Нужна системность, согласен. Нужна стабильность, класс. Нужно выигрывать матчи сериями, два-три-четыре матча подряд побеждать. У нас пока это не получается, но будем работать. Победа есть победа, сейчас хочется порадоваться в любом случае, даже если такие матчи вытаскиваем.

Мы стараемся, всё это идёт с течением времени. Хоть сейчас и октябрь, но уже надо набирать. 17 игр прошло – надо искать стабильность, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

