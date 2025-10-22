Мальцев — об игре с «Шанхаем»: упустили нить игры, не надо удаляться. Нужна системность

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б) в матче, где красно-белые вели в середине второго периода со счётом 3:1 и пропустили пять шайб подряд.

– Вели 3:1 – почему не удалось спокойно довести матч до уверенной победы?

– Согласен, упустили нить игры. Одну забили, потом большинство, ещё удаление, и вот уже совсем другой результат. Это хоккей, удаляться не надо, дисциплинированно надо действовать, но пока вот так. Есть так как есть.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»! ИГРАТЬ

– В принципе, «Спартак» играет весело и так продолжается не первый сезон. Но многие отмечают, что подобный фестивальный хоккей не кубковый. Вы с этим согласны?

– Нужна системность, согласен. Нужна стабильность, класс. Нужно выигрывать матчи сериями, два-три-четыре матча подряд побеждать. У нас пока это не получается, но будем работать. Победа есть победа, сейчас хочется порадоваться в любом случае, даже если такие матчи вытаскиваем.

Мы стараемся, всё это идёт с течением времени. Хоть сейчас и октябрь, но уже надо набирать. 17 игр прошло – надо искать стабильность, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.