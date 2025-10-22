Третьяк о рекорде Овечкина: сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ничем не перекрыть. В апреле этого года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент у 40-летнего нападающего 898 шайб.

«Каждый рекорд – это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки. По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие, как тот, который был в апреле», – цитирует Третьяка ТАСС.