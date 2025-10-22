Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк о рекорде Овечкина: сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть

Третьяк о рекорде Овечкина: сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ничем не перекрыть. В апреле этого года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент у 40-летнего нападающего 898 шайб.

«Каждый рекорд – это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки. По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие, как тот, который был в апреле», – цитирует Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
В ожидании №900. Овечкин не забил, но помог отличиться партнёру — а «Вашингтон» победил
В ожидании №900. Овечкин не забил, но помог отличиться партнёру — а «Вашингтон» победил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android