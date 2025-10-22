Скидки
Хоккей

«Один из самых диких матчей в жизни». Мальцев — о волевой победе «Спартака» над «Шанхаем»

«Один из самых диких матчей в жизни». Мальцев — о волевой победе «Спартака» над «Шанхаем»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поделился эмоциями от волевой победы в матче с «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

– Это был самый «дикий» матч в вашей жизни?
– Один из самых диких точно. В прошлом году у нас в «Спартаке» был похожий матч с «Торпедо», ещё пара матчей были весёлые. Точно запомнилась игра с «Торпедо», но и этот матч запомнится.

– Подобный голевой фестиваль обычно радость для нападающих, но тренеры могут в раздевалке быть недовольны. Вас отчитали за небрежности в обороне?
– Я бы не сказал, что защита сегодня в чём-то виновата. Там и меньшинство было, мы удалялись, командные ошибки были. Для нападения – и защита что-то отдавала тоже, забивала. Для вратарей больше грусти в таких играх, а так – бывает. Что поделаешь.

– Поддержали своих вратарей? Особенно Волохина, для которого это только начало пути в КХЛ.
– Конечно, поддержали. Они не виноваты, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
