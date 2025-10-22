«Один из самых диких матчей в жизни». Мальцев — о волевой победе «Спартака» над «Шанхаем»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поделился эмоциями от волевой победы в матче с «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б).

– Это был самый «дикий» матч в вашей жизни?

– Один из самых диких точно. В прошлом году у нас в «Спартаке» был похожий матч с «Торпедо», ещё пара матчей были весёлые. Точно запомнилась игра с «Торпедо», но и этот матч запомнится.

– Подобный голевой фестиваль обычно радость для нападающих, но тренеры могут в раздевалке быть недовольны. Вас отчитали за небрежности в обороне?

– Я бы не сказал, что защита сегодня в чём-то виновата. Там и меньшинство было, мы удалялись, командные ошибки были. Для нападения – и защита что-то отдавала тоже, забивала. Для вратарей больше грусти в таких играх, а так – бывает. Что поделаешь.

– Поддержали своих вратарей? Особенно Волохина, для которого это только начало пути в КХЛ.

– Конечно, поддержали. Они не виноваты, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.