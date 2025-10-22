«Ак Барс» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл обе личные встречи у казанского «Ак Барса».

На данный момент «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию.