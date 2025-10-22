Скидки
Мальцев — о камбэке с «Шанхаем»: при мне на льду мы забросили пять шайб, старались не зря

Мальцев — о камбэке с «Шанхаем»: при мне на льду мы забросили пять шайб, старались не зря
Комментарии

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о волевой победе в матче с «Шанхайскими Драконами» (7:6), в котором его звено поучаствовало в пяти голах команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

– Получили удовольствие от самого хоккея? Тот самый кайф, как в детстве.
– Разумеется, получил. Тем более что моя пятёрка забивала, вытаскивала встречу. При мне на льду мы забросили пять шайб, поэтому было радостно, здорово. Старались не зря, это всё окупилось.

– Бывает, что после голевого праздника в следующих играх наступает голевая засуха. Как этого избежать?
– Тут не угадаешь, какие матчи будут. Все всегда хотят забить, как пойдёт. Наверное, речь больше о потраченных эмоциях, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

