Мальцев — о камбэке с «Шанхаем»: при мне на льду мы забросили пять шайб, старались не зря

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о волевой победе в матче с «Шанхайскими Драконами» (7:6), в котором его звено поучаствовало в пяти голах команды.

– Получили удовольствие от самого хоккея? Тот самый кайф, как в детстве.

– Разумеется, получил. Тем более что моя пятёрка забивала, вытаскивала встречу. При мне на льду мы забросили пять шайб, поэтому было радостно, здорово. Старались не зря, это всё окупилось.

– Бывает, что после голевого праздника в следующих играх наступает голевая засуха. Как этого избежать?

– Тут не угадаешь, какие матчи будут. Все всегда хотят забить, как пойдёт. Наверное, речь больше о потраченных эмоциях, – сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.