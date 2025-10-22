СКА — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и московским ЦСКА. Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «КХЛ Прайм».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл три очных встречи из четырёх у московских армейцев. СКА проиграл семь из последних восьми матчей. ЦСКА одержал победу в трёх из последних шести матчей.

На данный момент СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московские армейцы расположились на восьмой строчке в таблице Запада КХЛ.