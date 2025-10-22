Скидки
«Это системная команда, у которой хорошая дисциплина». Вратарь «Ак Барса» — о «Локомотиве»

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин высказался о предстоящем матче с «Локомотивом», который состоится 22 октября. Начало игры в «Татнефть Арене» – в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
– Как оцените результаты выездной серии? Команде удалось собрать максимум очков.
– Набрали максимум очков – максимально удачный результат.

– Что ждать от домашней серии?
– Ничего не нужно ожидать. Ожидания – это лишнее. Главное сейчас – хорошо подготовиться и показать отличный результат.

– В чём сильные стороны «Локомотива»?
– Это системная команда, у которой хорошая дисциплина. Каждый игрок знает, что ему нужно делать, они редко ошибаются. Но если есть несколько ошибок – ими нужно воспользоваться, — цитирует Бердина пресс-служба клуба.

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» 22 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
