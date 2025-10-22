Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Ак Барса» Билялов показал свой новый шлем с достопримечательностями Казани

Вратарь «Ак Барса» Билялов показал свой новый шлем с достопримечательностями Казани
Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов показал свой новый шлем с достопримечательностями Казани в клубных зелёных цветах.

Голкипер Тимур Билялов — серебряный призёр чемпионата России (2020, 2023), бронзовый призёр чемпионата России и КХЛ (2021), серебряный призёр Олимпийских игр (2022). Лучший вратарь сезона КХЛ (2019/2020). Чемпион ВХЛ и обладатель Братины (2016).

В текущем сезоне Билялов провёл 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 91,3% и коэффициентом надёжности 2.73.

На данный момент казанский «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Ак Барс» пережил волну критики и набрал мощный ход. Причин сразу несколько
«Ак Барс» пережил волну критики и набрал мощный ход. Причин сразу несколько
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android