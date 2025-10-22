Вратарь «Ак Барса» Билялов показал свой новый шлем с достопримечательностями Казани

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов показал свой новый шлем с достопримечательностями Казани в клубных зелёных цветах.

Голкипер Тимур Билялов — серебряный призёр чемпионата России (2020, 2023), бронзовый призёр чемпионата России и КХЛ (2021), серебряный призёр Олимпийских игр (2022). Лучший вратарь сезона КХЛ (2019/2020). Чемпион ВХЛ и обладатель Братины (2016).

В текущем сезоне Билялов провёл 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 91,3% и коэффициентом надёжности 2.73.

На данный момент казанский «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.