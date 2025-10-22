Скидки
«Он опережает меня в развитии». Сергачёв похвалил Симашева за стремительный прогресс

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв похвалил соотечественника Дмитрия Симашева за прогресс в игре. В матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ) защитник Симашев провёл на льду более 20 минут и играл в паре с Сергачёвым. Симашев очков в НХЛ пока не набирал.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Келли, Бардаков) – 05:29     1:1 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 29:17 (pp)     2:1 Круз (Стенлунд, Карконе) – 32:30     2:2 Друри (Колтон) – 41:10     3:2 Сергачёв – 45:20     3:3 Нечас – 57:44     4:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 60:33    

«Он опережает меня [в развитии]. Мне для такой игры потребовалось три года, а ему семь матчей. Он нереально хорош в обороне, делает всё правильно. Сегодня он провёл потрясающий матч — это только добавит ему уверенности», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

В победном матче Сергачёв отметился своим первым голом в сезоне и двумя результативными передачами.

