«Он опережает меня в развитии». Сергачёв похвалил Симашева за стремительный прогресс

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв похвалил соотечественника Дмитрия Симашева за прогресс в игре. В матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ) защитник Симашев провёл на льду более 20 минут и играл в паре с Сергачёвым. Симашев очков в НХЛ пока не набирал.

«Он опережает меня [в развитии]. Мне для такой игры потребовалось три года, а ему семь матчей. Он нереально хорош в обороне, делает всё правильно. Сегодня он провёл потрясающий матч — это только добавит ему уверенности», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

В победном матче Сергачёв отметился своим первым голом в сезоне и двумя результативными передачами.