«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен игроками. В систему казанского клуба перешёл защитник Семён Бурков, в обратном направлении проследовал нападающий Роман Городилов.

18-летний Бурков в текущем сезоне выступал в Молодёжной хоккейной лиге, где за шесть матчей в составе «Спутника» не отметился результативными действиями. Всего в МХЛ на счету игрока обороны 19 матчей и две результативные передачи.

19-летний Городилов в текущем сезоне за семь матчей в составе «Ирбиса» в МХЛ не смог отметиться результативными действиями. Всего в МХЛ на счету форварда четыре результативные передачи в 30 матчах.

На данный момент казанский «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.