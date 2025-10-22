Скидки
Ник Меркли: нет сомнения, что Капризов будет таким же популярным, как Овечкин

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сравнил популярность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Конечно, сейчас Ови равных нет. Великий игрок всех времён. В НХЛ очень много классных хоккеистов из России. Мне кажется, после Овечкина самый популярный русский – это Капризов. Недавно он оформил крутую сделку с «Уайлд». Было много шума из-за всего этого, что тоже повысило интерес к его фигуре.

Капризов — один из самых удивительных игроков лиги, не только среди россиян. За его игрой, скиллами приятно наблюдать. Нет сомнения, что Капризов будет таким же популярным, как Овечкин», – цитирует Меркли Legalbet.

