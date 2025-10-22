Голкипер «Вашингтона» Томпсон нанёс на шлем изображение распухшего лица Тома Уилсона

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон показал шлем с изображениями партнёров по команде. На задней части новой маски вратаря изображено опухшее лицо нападающего Тома Уилсона после попадания шайбы в лицо.

Изображение основано на фотографии с матча с «Монреаль Канадиенс» 7 декабря 2024 года. В той игре Уилсон получил удар шайбой в лицо после броска партнёра по команде Джейкоба Чикрана в первом периоде. Тогда Уилсон ушёл в раздевалку, но вернулся через несколько минут с распухшей щекой. В третьем периоде он забил два гола, включая победный (4:2).

Фото: «Вашингтон»

На шлеме также изображены Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Олаф Колциг, Петер Бондра, Брэйден Холтби и Джон Карлсон.

Фото: «Вашингтон»