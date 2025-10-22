Соркин: для ЦСКА сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением

Нападающий ЦСКА Максим Соркин оценил своё первое набранное очко в сезоне в игре с минским «Динамо» (5:3) и заявил, что для армейского клуба каждый матч является принципиальным. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Для меня не было важно набрать первое очко за результативность, важно, чтобы команда выигрывала, все действия направлены на это. Неважно, кто забивает и отдает, главное – результат.

Для нас сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением. Не смотрим соперника, только на свою игру. Потихоньку двигаемся вперёд по игре, но есть нюансы, над которыми надо работать», – цитирует Соркина пресс-служба ЦСКА.