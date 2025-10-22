Соркин: для ЦСКА сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением
Нападающий ЦСКА Максим Соркин оценил своё первое набранное очко в сезоне в игре с минским «Динамо» (5:3) и заявил, что для армейского клуба каждый матч является принципиальным. На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5) 1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5) 2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4) 3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4) 4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4) 4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5) 4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3) 5:3 Спронг (Уильямс) – 59:28 (en)
«Для меня не было важно набрать первое очко за результативность, важно, чтобы команда выигрывала, все действия направлены на это. Неважно, кто забивает и отдает, главное – результат.
Для нас сейчас каждый матч принципиален. Мы недовольны своим турнирным положением. Не смотрим соперника, только на свою игру. Потихоньку двигаемся вперёд по игре, но есть нюансы, над которыми надо работать», – цитирует Соркина пресс-служба ЦСКА.
