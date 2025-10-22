Скидки
Артур Каюмов ответил на вопрос об изменениях в «Локомотиве» при Бобе Хартли

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался касательно изменений в ярославской команде при новом главном тренере Бобе Хартли. Канадский специалист возглавил клуб в межсезонье. Ранее «Локомотив» возглавлял Игорь Никитин, с которым ярославцы стали обладателями Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

«Глобально особо ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали и нюансы другие, но общая картина примерно та же. И это хорошо, скорее всего, все быстро адаптировались, быстро привыкли», — цитирует Каюмова «Советский спорт».

На данный момент ярославский «Локомотив» возглавляет Западную конференцию КХЛ.

Комментарии
