Сидни Кросби поделился эмоциями от звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории клуба с учётом матчей плей-офф. Кросби набрал в общей сложности 1896 очков (700 голов, 1196 передач) в 1539 играх в регулярных сезонах и плей-офф, обойдя Марио Лемье (1895 очков — 766 голов, 1129 передач — в 1022 играх).

«Мне потребовалось на этот рекорд на 500 матчей больше, чем Марио. Я здесь уже давно, и мне посчастливилось играть с такими замечательными игроками. Вот как я это воспринимаю.

Когда я только начинал молодым игроком в НХЛ, рядом со мной был такой человек, как Марио и его семья. Они поддерживали меня во всём, были готовы ответить на всё, что мне было нужно, на любые вопросы, просто чтобы я как можно комфортнее себя чувствовал. Не знаю, смогу ли выразить словами, насколько это многое значит для меня, я действительно очень дорожу этим. Этими отношениями, его семьёй и всем, что они для меня сделали», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.