Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби поделился эмоциями от звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Сидни Кросби поделился эмоциями от звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории клуба с учётом матчей плей-офф. Кросби набрал в общей сложности 1896 очков (700 голов, 1196 передач) в 1539 играх в регулярных сезонах и плей-офф, обойдя Марио Лемье (1895 очков — 766 голов, 1129 передач — в 1022 играх).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18     1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39     2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp)     3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18     4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29     5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)    

«Мне потребовалось на этот рекорд на 500 матчей больше, чем Марио. Я здесь уже давно, и мне посчастливилось играть с такими замечательными игроками. Вот как я это воспринимаю.

Когда я только начинал молодым игроком в НХЛ, рядом со мной был такой человек, как Марио и его семья. Они поддерживали меня во всём, были готовы ответить на всё, что мне было нужно, на любые вопросы, просто чтобы я как можно комфортнее себя чувствовал. Не знаю, смогу ли выразить словами, насколько это многое значит для меня, я действительно очень дорожу этим. Этими отношениями, его семьёй и всем, что они для меня сделали», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android