«Ак Барс» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Комментарии

Сегодня, 22 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится матч между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Матч «Ак Барс» — «Локомотив» 22 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет первый матч команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл обе личные встречи у казанского «Ак Барса».

На данный момент «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию.

