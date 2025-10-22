Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 22 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и московским ЦСКА. Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл три очных встречи из четырёх у московских армейцев. СКА проиграл семь из последних восьми игр. ЦСКА одержал победу в трёх из последних шести матчей.

На данный момент СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московские армейцы расположились на восьмой строчке в таблице Запада КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Из грязи в князи. Вратарей СКА считали слабыми, но сейчас это самое светлое пятно команды
Из грязи в князи. Вратарей СКА считали слабыми, но сейчас это самое светлое пятно команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android