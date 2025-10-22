Скидки
Вячеслав Быков оценил игру «Шанхайских Драконов» в нынешнем сезоне

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал игру «Шанхайских Драконов» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Команда в основном составлена из иностранцев. Сейчас они в группе лидеров благодаря болезненному опыту и шишкам, набитым в прошлые годы. Но важно, чего хочет и чего добивается клуб. Хотят ли они видеть своих игроков в команде или цель в другом. Возможно, это просто вложение денег и ознакомление публики с хоккеем. Несмотря на все эти вопросы, они находятся в числе претендентов на Кубок Гагарина», — приводит слова Быкова Metaratings.

«Шанхайские Драконы» занимают третью строчку в таблице Запада Континентальной хоккейной лиги.

