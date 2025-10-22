Обе-Кюбель: когда Овечкин садится в самолёт, у него всегда есть упаковка пива и сэндвич

Нападающий системы клуба «Миннесота Уайлд» и бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз» Николя Обе-Кюбель рассказал о привычках российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми.

А когда садится в самолёт, где бы он ни находился, на его столике всегда ждёт упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолёте его ждёт упаковка из шести банок.

В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — заявил Обе-Кюбель в подкасте Drette su'l tape.