Самолёт с «Северсталью» не смог приземлиться в Омске и был вынужден лететь в Тюмень
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Северстали» по пути из Владивостока не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был вынужден лететь в Тюмень. В итоге команда приземлилась в Омске сегодня, 22 октября, в 16:00 по местному времени, тогда как по расписанию должна была прошедшей ночью, в 3:00 по местному времени. Матч между «Северсталью» и «Авангардом» состоится в Омске завтра, 23 октября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Череповецкий клуб имет серию из пяти побед. С 22 очками после 17 проведённых встреч подопечные Андрея Козырева занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
17:20
-
17:03
-
16:44
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:06
-
10:50
-
10:12
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:45
-
08:35
-
08:15
-
08:04
-
07:46