Самолёт с «Северсталью» не смог приземлиться в Омске и был вынужден лететь в Тюмень

Как стало известно «Чемпионату», самолёт с хоккеистами и тренерским штабом «Северстали» по пути из Владивостока не смог приземлиться в Омске из-за тумана и был вынужден лететь в Тюмень. В итоге команда приземлилась в Омске сегодня, 22 октября, в 16:00 по местному времени, тогда как по расписанию должна была прошедшей ночью, в 3:00 по местному времени. Матч между «Северсталью» и «Авангардом» состоится в Омске завтра, 23 октября.

Череповецкий клуб имет серию из пяти побед. С 22 очками после 17 проведённых встреч подопечные Андрея Козырева занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.