Коньков: увольнение Ларионова из СКА? Он недавно пришёл и ещё ничего не выстроил

Коньков: увольнение Ларионова из СКА? Он недавно пришёл и ещё ничего не выстроил
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о разговорах о возможной отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА.

«У нас в лиге может произойти всё что угодно. Но скажите мне, пожалуйста, кто из наставников сейчас может прийти в СКА и с ходу изменить ситуацию?! На построение любой команды под свою концепцию наставнику любого уровня необходимо минимум три месяца.

Проблемы, схожие с теми, что сейчас испытывают питерцы, были и во многих чемпионских командах с уже сложившимися коллективами – московском «Динамо», «Ак Барсе», «Авангарде» и прошлогоднем «Металлурге», но там не дёргались. Что говорить о нынешнем СКА, где Ларионов недавно пришёл в команду и ещё ничего не выстроил! Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Конькова «Спорт день за днём».

