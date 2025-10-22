«Не удовлетворены его игрой в этом году». Гендиректор «Нефтехимика» — об уходе Ди

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал уход нападающего Жан-Себастьена Ди.

«Мы, к сожалению, были не удовлетворены его игрой в этом году. Рассчитывали на большее. Тем более он легионер. Иностранцы должны быть лидерами, в игре Ди мы это не увидели. Они очень здорово зажигали с Барбером, дополняли друг друга. Райли перешёл в другую лигу. Мы вели с ним переговоры, делали щедрое предложение — больше, чем было до этого. На его решение, скорее всего, повлиял геополитический аспект.

С Жан-Себастьеном мы расстались нормально, он хороший парень, много разговаривали с ним, пытаясь выяснить, в чём причина, но он сам разводил руками. Мы ищем игрока на его место, чтобы усилить нашу команду. Кандидатура Лайпсика? Она находится на стадии обсуждения», — цитирует Ларионова Sport24.