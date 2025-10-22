Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень понравилась атмосфера на арене и Канада». Грицюк — о победе над «Торонто»

«Очень понравилась атмосфера на арене и Канада». Грицюк — о победе над «Торонто»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Привет всем, выиграли у «Торонто» 5:2, гений Хьюз сделал хет-трик, я отметился пасиком, что тоже неплохо. Очень понравилась атмосфера на арене, да и в принципе Канада, хоть и были здесь всего день. Сейчас нас ждёт путь домой, короткое восстановление и игра с «Миннесотой», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Экман-Ларссон, Нюландер) – 06:36     1:1 Хьюз (Братт, Песке) – 21:27     1:2 Гласс (Майер, Хьюз) – 23:20 (pp)     1:3 Диллон (Гленденинг, Грицюк) – 24:54     2:3 Маччелли (Нюландер, Таварес) – 27:03     2:4 Хьюз (Братт, Немец) – 36:17     2:5 Хьюз (Братт) – 59:30    
Материалы по теме
Видео
Ассист Грицюка помог «Нью-Джерси» победить на выезде «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android