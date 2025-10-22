«Очень понравилась атмосфера на арене и Канада». Грицюк — о победе над «Торонто»
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
«Привет всем, выиграли у «Торонто» 5:2, гений Хьюз сделал хет-трик, я отметился пасиком, что тоже неплохо. Очень понравилась атмосфера на арене, да и в принципе Канада, хоть и были здесь всего день. Сейчас нас ждёт путь домой, короткое восстановление и игра с «Миннесотой», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Экман-Ларссон, Нюландер) – 06:36 1:1 Хьюз (Братт, Песке) – 21:27 1:2 Гласс (Майер, Хьюз) – 23:20 (pp) 1:3 Диллон (Гленденинг, Грицюк) – 24:54 2:3 Маччелли (Нюландер, Таварес) – 27:03 2:4 Хьюз (Братт, Немец) – 36:17 2:5 Хьюз (Братт) – 59:30
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
17:50
-
17:38
-
17:20
-
17:03
-
16:44
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:06
-
10:50
-
10:12
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:45
-
08:35
-
08:15