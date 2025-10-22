«Очень понравилась атмосфера на арене и Канада». Грицюк — о победе над «Торонто»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Привет всем, выиграли у «Торонто» 5:2, гений Хьюз сделал хет-трик, я отметился пасиком, что тоже неплохо. Очень понравилась атмосфера на арене, да и в принципе Канада, хоть и были здесь всего день. Сейчас нас ждёт путь домой, короткое восстановление и игра с «Миннесотой», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.