АК Барс — Локомотив. Прямая трансляция
The Province: Кросби вряд ли покинет «Питтсбург», он очень укоренился в городе

The Province: Кросби вряд ли покинет «Питтсбург», он очень укоренился в городе
Журналист Бен Кузма в статье на сайте The Province со ссылкой на источник заявил, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вряд ли покинет клуб, несмотря на всё слухи про обмен. Контракт Кросби с «Питтсбургом» заканчивается в конце сезона-2026/2027.

«Действительно не вижу смысла в этой истории с Сидом. Не потому, что это нелогично, а потому, что он так сопротивляется переменам. Все его привычки — входить в здание одним и тем же образом и его тренировка на логотипе «Макдоналдс» (Кросби, контролируя шайбу, пытался провести её исключительно по границам эмблемы на домашнем льду команды. — Прим. «Чемпионата») — это своего рода обсессивно-компульсивное расстройство.

Поэтому смена команды всё это нарушит. К тому же если Fenway Sports Group захочет продать «Пингвинз», обмен такого игрока резко обрушит цену. И новые владельцы, вероятно, не захотят связываться с командой без главной звезды, которая продаёт билеты. Всегда может случиться что-то совсем плохое, и он может передумать, но он здесь очень укоренился. Не думаю, что он захочет уходить», — заявил источник.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обновил клубный рекорд в НХЛ
