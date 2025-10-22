«Ак Барс» — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026

Сегодня, 22 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится матч между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Это будет первый матч команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл обе личные встречи у казанского «Ак Барса».

На данный момент «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет Западную конференцию.