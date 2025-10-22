Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны подробности инцидента с полётом «Северстали» на матч с «Авангардом» в Омск

Стали известны подробности инцидента с полётом «Северстали» на матч с «Авангардом» в Омск
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионату» стали известны подробности инцидента с полётом «Северстали» на матч с «Авангардом» в Омск. Напомним, встреча между клубами состоится завтра, 23 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из Владивостока вылетали в Омск после матча, всё в штатном режиме, погрузились, полетели. Время полёта объявили — шесть часов 20 минут. Когда время в пути составляло уже 6:40, команда всё ещё не села. Какое-то время самолёт кружился над Омском. Было видно город, но туман закрывал обзор. Подтвердились тревожные ожидания: капитан судна сказал, что не получится приземлиться в Омске, потому что очень плотный туман. Поэтому приняли решение полететь в резервный аэропорт. А ближайший к Омску аэропорт — в Тюмени. Приземлились. Первоначально считалось, что сели на дозаправку. Постояли примерно 20-30 минут — в итоге Омск не принимает.

На дворе — ночь, автобус физически не получится вызвать. В этот момент оперативно сработал начальник команды: когда все вышли на улицу, он всем заказал такси. В районе примерно четырёх утра команда поселилась в отеле. Как только добрались до отеля, появилось время выезда — в 10 утра они выезжали в аэропорт. Так и вышло. Добрались до аэропорта, прошли досмотр, летели до Омска 50-60 минут. Запланированные тренировки не отменились, члены команды пообедали и поехали на арену. Всё в штатном режиме», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ситуации.

Материалы по теме
Эксклюзив
Самолёт с «Северсталью» не смог приземлиться в Омске и был вынужден лететь в Тюмень
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android