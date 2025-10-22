«Чемпионату» стали известны подробности инцидента с полётом «Северстали» на матч с «Авангардом» в Омск. Напомним, встреча между клубами состоится завтра, 23 октября.

«Из Владивостока вылетали в Омск после матча, всё в штатном режиме, погрузились, полетели. Время полёта объявили — шесть часов 20 минут. Когда время в пути составляло уже 6:40, команда всё ещё не села. Какое-то время самолёт кружился над Омском. Было видно город, но туман закрывал обзор. Подтвердились тревожные ожидания: капитан судна сказал, что не получится приземлиться в Омске, потому что очень плотный туман. Поэтому приняли решение полететь в резервный аэропорт. А ближайший к Омску аэропорт — в Тюмени. Приземлились. Первоначально считалось, что сели на дозаправку. Постояли примерно 20-30 минут — в итоге Омск не принимает.

На дворе — ночь, автобус физически не получится вызвать. В этот момент оперативно сработал начальник команды: когда все вышли на улицу, он всем заказал такси. В районе примерно четырёх утра команда поселилась в отеле. Как только добрались до отеля, появилось время выезда — в 10 утра они выезжали в аэропорт. Так и вышло. Добрались до аэропорта, прошли досмотр, летели до Омска 50-60 минут. Запланированные тренировки не отменились, члены команды пообедали и поехали на арену. Всё в штатном режиме», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ситуации.