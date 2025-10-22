Скидки
Хоккей

Максим Шабанов пропустил тренировку «Нью-Йорк Айлендерс»

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов и Александр Романов пропустили тренировку клуба. Об этом сообщает журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что у Романова повреждение верхней части тела. Отметим, 25-летний игрок обороны был внесён в список травмированных 20 октября 2025 года. Причины отсутствия Шабанова не называются.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Максим Шабанов провёл шесть матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. На счету защитника Александра Романова четыре игры без набранных очков.

