Защитник «Авангарда» Войнов: благодарен Назарову, что дал мне возможность играть

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов высказался о работе с Андреем Назаровым во время выступления за «Трактор» в сезоне-2007/2008.

— Общаетесь с Андреем Назаровым, с которым в своё время работали в «Тракторе»?
— Нет, не общаемся.

— Назаров помог вам в начале карьеры?
— Вклад в мою карьеру вначале сделал Геннадий Цыгуров. Назаров в первый мой год был генеральным менеджером в клубе. И во второй сезон, когда уже ушёл Цыгуров, Назаров принял команду. Да, я тоже ему благодарен, что он продолжил дело, оставил меня в команде и дал возможность играть и прогрессировать.

— Часто вспоминаете те времена, когда в «Тракторе» начинали?
— Бывают такие моменты, особенно когда с ребятами встречаемся – с Вадимом Бердниковым, Ильёй Пискуновым. Вспоминаем наши поездки в Финляндию на предсезонку, тяжёлые сборы, — цитирует Войнова «РБ Спорт».

