Наумов стал тренером вратарей «Айлендерс», специалист работал с Сорокиным в ЦСКА

Специалист Сергей Наумов стал тренером вратарей «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

«После победы над «Сан-Хосе» со счётом 4:3 – «Айлендерс» сменили тренера вратарей. Сергей Наумов, работавший в «Бриджпорте» из АХЛ и имеющий опыт работы с Ильёй Сорокиным, заменил Пьеро Греко», – написал Фридман.

В мае 2024 года Сергей Наумов стал тренером вратарей в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс». С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал в ЦСКА с действующим голкипером «островитян» Ильёй Сорокиным.

