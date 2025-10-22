В «Ладе» назвали имя нового спортивного директора

Ильдар Мухометов утверждён в должности спортивного директора ХК «Лада». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

53-летний специалист, известный в прошлом вратарь, мастер спорта России международного класса. Работал спортивным директором в «Барысе», ассистентом главного менеджера в ЦСКА, генеральным менеджером «Адмирала» и спортивным директором Академии Михайлова.

Напомним, 20 октября 2025 пост спортивного директора «Лады» покинул Сергей Гомоляко по семейным обстоятельствам.

«Лада» с 10 очками после 17 проведённых встреч Континентальной хоккейной лиги занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.