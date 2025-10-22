«Вашингтон» представил держатель для зубной нити с изображением Овечкина
Поделиться
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» представила держатель для зубной нити с изображением российского капитана клуба Александра Овечкина.
Фото: «Вашингтон Кэпиталз»
Отмечается, что данные держатели будут разыграны во время игры «Вашингтона» с «Анахайм Дакс» 6 января 2026 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин в семи играх забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что рекорд Овечкина ничем не перекрыть. В апреле этого года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент у 40-летнего нападающего 898 шайб.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
20:42
-
20:28
-
20:17
-
19:49
-
19:34
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:35
-
18:20
-
18:02
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:20
-
17:03
-
16:44
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25