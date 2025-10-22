Скидки
«Вашингтон» представил держатель для зубной нити с изображением Овечкина

«Вашингтон» представил держатель для зубной нити с изображением Овечкина
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» представила держатель для зубной нити с изображением российского капитана клуба Александра Овечкина.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Отмечается, что данные держатели будут разыграны во время игры «Вашингтона» с «Анахайм Дакс» 6 января 2026 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин в семи играх забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что рекорд Овечкина ничем не перекрыть. В апреле этого года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент у 40-летнего нападающего 898 шайб.

