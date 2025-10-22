Скидки
Илья Сорокин высказался о смене тренера вратарей в «Айлендерс»

Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о смене тренера вратарей в команде. Напомним, Сергей Наумов, работавший в «Бриджпорте» из АХЛ, заменил Пьеро Греко.

«Да, я был удивлён. Мне жаль [Пьеро Греко]. Он был со мной с моего первого дня в НХЛ, и я очень хочу сказать ему спасибо. Уважаю его как тренера и как человека», — приводит слова Сорокина журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.

В мае 2024 года Наумов стал тренером вратарей в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс». С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал в ЦСКА с действующим голкипером «островитян» Ильёй Сорокиным.

