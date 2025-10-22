Ротенберг провёл рабочую встречу с губернатором Новосибирской области в преддверии КПК

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг провёл рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в преддверии Кубка Первого канала — 2025.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«Провели рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым.

Обсудили ключевые вопросы развития детско-юношеского, массового и адаптивного спорта в регионе.

Новосибирская область – один из центров российского хоккея, где создаются отличные условия для занятий хоккеем и другими видами спорта.

Отдельное внимание уделили предстоящему Кубку Первого канала, который в декабре впервые пройдёт в Новосибирске. Готовится по-настоящему грандиозная программа – праздник хоккея для всей страны, болельщиков и жителей региона. Помимо матчей сборной России, в программе – турнир среди детских команд, мастер-класс для хоккеистов адаптивного спорта, встречи с любительскими командами Ночной хоккейной лиги, а также культурные мероприятия, включая посещение театра НОВАТ, самого большого в России.

Приглашаю всех на традиционный зимний турнир – Кубок Первого канала! Это будет большое событие не только для Новосибирска, но и для всего российского хоккея», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.