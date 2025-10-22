«Россия произвела отличное впечатление». Бен Харпур — о переходе в «Шанхайские Драконы»

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур высказался о переходе в китайский клуб и поделился ожиданиями об игре в КХЛ.

«Всё проходит отлично. Вчера вечером встретился с командой и познакомился со всеми. Много знакомых лиц, ребята, с которыми я играл или пересекался на льду, и тренеры, с которыми уже работал раньше. Здорово снова оказаться вместе с ними. Россия произвела отличное впечатление, Москва — красивый город, но я с нетерпением жду поездки в Санкт-Петербург.

Я уже играл у Жерара Галлана и Майка Келли в «Рейнджерс» пару лет назад. Они были отличными тренерами, и, честно говоря, это одна из причин, почему я решил приехать сюда. Мы с ними поговорили до подписания контракта, они рассказали только хорошее о своём опыте в КХЛ, и это помогло мне определиться. Здесь много ребят, которых я хорошо знаю. С Кевином Лабанком мы вместе играли в юниорской лиге за «Берри», с Нейтом Сюсизом в прошлом сезоне в «Хартфорде», с Душаком в «Торонто».

И вообще, в команде много игроков, с которыми я пересекался раньше. Приятно оказаться среди знакомых. Конечно, для меня это новый вызов. Я провёл 10 лет в Северной Америке, и это всё, что я знал о хоккее и жизни до сего дня. Теперь новая страна, новая лига, новая культура. Но знакомые лица точно помогут быстрее адаптироваться. У меня много друзей и бывших партнёров по команде, кто уже играли в России.

Все отзывались о КХЛ только положительно. Это будет новый интересный опыт для меня, и я очень рад возможности здесь играть. С тех пор, как начал переговоры с клубом, я внимательно слежу за командой. «Драконы» показывают отличный хоккей, у ребят отличная «химия» и атмосфера, в составе много мастерства и опыта. Действительно сильная команда, и видно, что всё складывается как нужно», — цитирует Харпура пресс-служба «Шанхайских Драконов».