Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Россия произвела отличное впечатление». Бен Харпур — о переходе в «Шанхайские Драконы»

«Россия произвела отличное впечатление». Бен Харпур — о переходе в «Шанхайские Драконы»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур высказался о переходе в китайский клуб и поделился ожиданиями об игре в КХЛ.

«Всё проходит отлично. Вчера вечером встретился с командой и познакомился со всеми. Много знакомых лиц, ребята, с которыми я играл или пересекался на льду, и тренеры, с которыми уже работал раньше. Здорово снова оказаться вместе с ними. Россия произвела отличное впечатление, Москва — красивый город, но я с нетерпением жду поездки в Санкт-Петербург.

Я уже играл у Жерара Галлана и Майка Келли в «Рейнджерс» пару лет назад. Они были отличными тренерами, и, честно говоря, это одна из причин, почему я решил приехать сюда. Мы с ними поговорили до подписания контракта, они рассказали только хорошее о своём опыте в КХЛ, и это помогло мне определиться. Здесь много ребят, которых я хорошо знаю. С Кевином Лабанком мы вместе играли в юниорской лиге за «Берри», с Нейтом Сюсизом в прошлом сезоне в «Хартфорде», с Душаком в «Торонто».

И вообще, в команде много игроков, с которыми я пересекался раньше. Приятно оказаться среди знакомых. Конечно, для меня это новый вызов. Я провёл 10 лет в Северной Америке, и это всё, что я знал о хоккее и жизни до сего дня. Теперь новая страна, новая лига, новая культура. Но знакомые лица точно помогут быстрее адаптироваться. У меня много друзей и бывших партнёров по команде, кто уже играли в России.

Все отзывались о КХЛ только положительно. Это будет новый интересный опыт для меня, и я очень рад возможности здесь играть. С тех пор, как начал переговоры с клубом, я внимательно слежу за командой. «Драконы» показывают отличный хоккей, у ребят отличная «химия» и атмосфера, в составе много мастерства и опыта. Действительно сильная команда, и видно, что всё складывается как нужно», — цитирует Харпура пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Материалы по теме
Официально
«Шанхайские Драконы» подписали контракт с бывшим защитником НХЛ Беном Харпуром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android