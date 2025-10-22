Минское «Динамо» в гостях нанесло «Ладе» четвёртое поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Ближе к концу второго периода Сэм Энас и Станислав Галиев сделали счёт 2:0 в пользу минского клуба. На пятой минуте третьего периода Станислав Галиев оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Лады». В конце игры Алекс Лимож установил окончательный счёт в матче.

Для тольяттинского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

В следующей игре «Лада» встретится с «Торпедо» дома 24 октября. Минское «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».