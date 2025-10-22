Скидки
АК Барс — Локомотив. Прямая трансляция
18:30 Мск
Лада — Динамо Мн, результат матча 22 октября 2025 года, счёт 0:4, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» в гостях нанесло «Ладе» четвёртое поражение подряд
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Пинчук) – 33:22 (5x4)     0:2 Галиев (Лимож, Энас) – 34:33 (5x4)     0:3 Галиев – 44:26 (5x4)     0:4 Лимож (Пинчук, Энас) – 56:55 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Ближе к концу второго периода Сэм Энас и Станислав Галиев сделали счёт 2:0 в пользу минского клуба. На пятой минуте третьего периода Станислав Галиев оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Лады». В конце игры Алекс Лимож установил окончательный счёт в матче.

Для тольяттинского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

В следующей игре «Лада» встретится с «Торпедо» дома 24 октября. Минское «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».

