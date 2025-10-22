Стал известен состав молодёжной сборной России для подготовки к Кубку Будущего

Штаб сборных команд России определил состав молодёжной сборной России для подготовки к Кубку Будущего. Об этом сообщает пресс-служба Федерация хоккея России.
В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.
Вратари:
Пётр Андреянов («Звезда»), Ярослав Кузьменко (МХК «Спартак»), Александр Рогатко («СКА-1946»).
Защитники:
Максим Агафонов («Торос»), Тимур Кол (МХК «Динамо» М), Иван Корнилов, Михаил Созинов (оба – «СКА-1946»), Максим Моисеев («Омские Крылья»), Никита Полтавчук («Магнитка»), Арсен Таймазов («Барс»), Никита Тюрин (МХК «Спартак»), Роман Шохрин («Локо»), Матвей Шуравин («Красная Армия»).
Нападающие:
Иван Архипов, Артём Бондарь (оба – МХК «Динамо» М), Степан Горбунов («Трактор»), Вадим Дудоров, Роман Лутцев (оба – «Локо»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Максимов (ХК «Сочи»), Андрей Матюшин («Челмет»), Данила Порошков («Красная Армия»), Даниил Прохоров («Динамо» М), Кирилл Сорокин (МХК «Динамо» СПб), Герман Суздорф («СКА-1946»), Михаил Фёдоров («Металлург» Мг), Максим Филимонов (МХК «Спартак»).
Тренерский штаб:
Главный тренер – Андрей Миронов;
Тренеры – Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко;
Тренер вратарей – Максим Соколов;
Тренер по ОФП – Александр Кофанов.
Расписание турнира:
6 ноября
15:00* Россия U20 – Россия U18
19:00 Казахстан U20 – Беларусь U20
7 ноября
14:00 Россия U20 – Казахстан U20
17:30 Беларусь U20 – Россия U18
8 ноября
Турнир 3х3, начало в 12:30
Россия U20 – Казахстан U20
Беларусь U20 – Россия U18
Матч за 3-е место
Финал
9 ноября
12:30 Россия U18 – Казахстан U20
16:30 Россия U20 – Беларусь U20
* — время московское.