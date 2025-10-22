«Его мечта — вернуть Кубок Стэнли в Монреаль». Мильштейн — об Иване Демидове

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, высказался о целях форварда в команде.

– Одной из самых громких новостей прошлого сезона стал приход Ивана Демидова в «Монреаль». Ожидания зашкаливают – букмекеры даже считали его явным фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» перед началом сезона. Сказывается ли на нём это давление?

– Вовсе нет. Он удалил все соцсети с телефона и полностью отключился от СМИ. Я даже не уверен, что он знает о коэффициентах ставок – мы никогда об этом не говорили. Иван сосредоточен только на хоккее и семье. Всё лето он провёл в Канаде, тренируясь и готовясь.

Его личная статистика не имеет для него особого значения. Уверен, он даже не следит за аналитикой, как это делают болельщики или журналисты. Он просто хочет помочь своей команде победить — это то, что им движет. Его мечта — вернуть Кубок Стэнли в Монреаль впервые с 1993 года.

– А с точки зрения маркетинга?

– Монреаль – фантастический рынок для него. Не проходит и дня, чтобы кто-то не предложил ему новый спонсорский контракт, — цитирует Мильштейна RG.