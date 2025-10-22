Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его мечта — вернуть Кубок Стэнли в Монреаль». Мильштейн — об Иване Демидове

«Его мечта — вернуть Кубок Стэнли в Монреаль». Мильштейн — об Иване Демидове
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, высказался о целях форварда в команде.

– Одной из самых громких новостей прошлого сезона стал приход Ивана Демидова в «Монреаль». Ожидания зашкаливают – букмекеры даже считали его явным фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» перед началом сезона. Сказывается ли на нём это давление?
– Вовсе нет. Он удалил все соцсети с телефона и полностью отключился от СМИ. Я даже не уверен, что он знает о коэффициентах ставок – мы никогда об этом не говорили. Иван сосредоточен только на хоккее и семье. Всё лето он провёл в Канаде, тренируясь и готовясь.

Его личная статистика не имеет для него особого значения. Уверен, он даже не следит за аналитикой, как это делают болельщики или журналисты. Он просто хочет помочь своей команде победить — это то, что им движет. Его мечта — вернуть Кубок Стэнли в Монреаль впервые с 1993 года.

– А с точки зрения маркетинга?
– Монреаль – фантастический рынок для него. Не проходит и дня, чтобы кто-то не предложил ему новый спонсорский контракт, — цитирует Мильштейна RG.

Материалы по теме
Демидов повторил результат Гальченюка и Пережогина по очкам в первых матчах за «Монреаль»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android