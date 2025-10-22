Скидки
Гол СКА отменили после запроса тренерского штаба ЦСКА

Гол СКА отменили после запроса тренерского штаба ЦСКА
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч между местным СКА и ЦСКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу московского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

На 38-й минуте встречи Марат Хайруллин забросил вторую шайбу санкт-петербургского клуба в матче, однако тренерский штаб ЦСКА взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. Судьи после изучения момента гол СКА отменили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московские армейцы расположились на восьмой строчке в таблице Запада КХЛ.

Коньков: увольнение Ларионова из СКА? Он недавно пришёл и ещё ничего не выстроил
