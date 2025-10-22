Гол СКА отменили после запроса тренерского штаба ЦСКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч между местным СКА и ЦСКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу московского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте встречи Марат Хайруллин забросил вторую шайбу санкт-петербургского клуба в матче, однако тренерский штаб ЦСКА взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. Судьи после изучения момента гол СКА отменили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент СКА находится на девятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Московские армейцы расположились на восьмой строчке в таблице Запада КХЛ.