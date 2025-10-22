«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд, одолев дома «Локомотив»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина забросил единственную шайбу во встрече.

Для казанского клуба данная победа стала восьмой подряд. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал первый «сухой» для себя матч в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября. «Локомотив» 28 октября дома сыграет с тольяттинской «Ладой».