Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Локомотив, результат матча 22 октября 2025 года, счёт 1:0, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд, одолев дома «Локомотив»
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина забросил единственную шайбу во встрече.

Для казанского клуба данная победа стала восьмой подряд. Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал первый «сухой» для себя матч в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября. «Локомотив» 28 октября дома сыграет с тольяттинской «Ладой».

