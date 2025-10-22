«Торпедо» победило «Сочи», забросив дважды в конце третьего периода

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте встречи Егор Соколов с передач Антона Сизова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. На 29-й минуте игры Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Уилла Биттена восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода шайбы Шейна Принса принесли нижегородскому клубу победу.

В следующей игре «Сочи» встретится со СКА в гостях 24 октября. «Торпедо» в этот же день в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».