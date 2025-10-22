Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА в гостях оказался сильнее СКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На третьей минуте первого периода Николай Голдобин открыл счёт во встрече. На 21-й минуте игры Николай Коваленко восстановил равенство. На 34-й минуте Иван Дроздов вывел ЦСКА вперед, а на 42-й минуте встречи Колби Уильямс сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Владислав Романов сократил отставание СКА до минимума. Спустя пару минут Даниэль Спронг забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. За минуту и 14 секунд до конца третьего периода Михаил Воробьёв сделал счёт 3:4.

В следующей игре СКА встретится с «Сочи» дома 24 октября. ЦСКА 26 октября примет на своём льду хабаровский «Амур».