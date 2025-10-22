Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — ЦСКА, результат матча 22 октября 2025 года, счёт 3:4, КХЛ 2025/2026

ЦСКА в гостях оказался сильнее СКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На третьей минуте первого периода Николай Голдобин открыл счёт во встрече. На 21-й минуте игры Николай Коваленко восстановил равенство. На 34-й минуте Иван Дроздов вывел ЦСКА вперед, а на 42-й минуте встречи Колби Уильямс сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Владислав Романов сократил отставание СКА до минимума. Спустя пару минут Даниэль Спронг забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. За минуту и 14 секунд до конца третьего периода Михаил Воробьёв сделал счёт 3:4.

В следующей игре СКА встретится с «Сочи» дома 24 октября. ЦСКА 26 октября примет на своём льду хабаровский «Амур».

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android