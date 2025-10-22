Хартли — о Радулове: он приносит эмоции и страсть нашей команде, отличный игрок
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Ак Барса» (0:1) прокомментировал игру форварда ярославского клуба Александра Радулова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)
«Ничейный счёт в третьем периоде. Он старается пробраться к шайбе, об эмоциях здесь речи не идёт. Был хоккейный момент, он получил удаление. После каждой игры на пресс-конференциях мы слышим вопросы об эмоциях Радулова, как будто все только сейчас узнали, какой он человек. Александр приносит эмоции и страсть нашей команде, он отличный игрок», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
22:25
-
22:04
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:23
-
21:00
-
20:42
-
20:28
-
20:17
-
19:49
-
19:34
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:35
-
18:20
-
18:02
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:20
-
17:03
-
16:44
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20