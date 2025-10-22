Хартли — о Радулове: он приносит эмоции и страсть нашей команде, отличный игрок

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Ак Барса» (0:1) прокомментировал игру форварда ярославского клуба Александра Радулова.

«Ничейный счёт в третьем периоде. Он старается пробраться к шайбе, об эмоциях здесь речи не идёт. Был хоккейный момент, он получил удаление. После каждой игры на пресс-конференциях мы слышим вопросы об эмоциях Радулова, как будто все только сейчас узнали, какой он человек. Александр приносит эмоции и страсть нашей команде, он отличный игрок», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.