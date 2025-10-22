Гатиятулин: у нас ушло время на поиск сочетаний, как раз к октябрю набрали ход
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Локомотивом» (1:0) рассказал о восьмиматчевой победной серии казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)
«У нас состав формировался ближе к началу сезона, и те ребята, которые вышли на ведущие роли у нас, не тренировались, ушло время на поиск сочетаний. Для адаптации игроку нужно 10–20 матчей, как раз к октябрю набрали ход, но есть ещё где прогрессировать, над чем работать. Хотим, не меняя состав, набирать эту стабильность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
22:25
-
22:04
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:23
-
21:00
-
20:42
-
20:28
-
20:17
-
19:49
-
19:34
-
19:19
-
19:03
-
18:51
-
18:35
-
18:20
-
18:02
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:20
-
17:03
-
16:44
-
16:30
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20