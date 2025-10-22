Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: у нас ушло время на поиск сочетаний, как раз к октябрю набрали ход

Гатиятулин: у нас ушло время на поиск сочетаний, как раз к октябрю набрали ход
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Локомотивом» (1:0) рассказал о восьмиматчевой победной серии казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«У нас состав формировался ближе к началу сезона, и те ребята, которые вышли на ведущие роли у нас, не тренировались, ушло время на поиск сочетаний. Для адаптации игроку нужно 10–20 матчей, как раз к октябрю набрали ход, но есть ещё где прогрессировать, над чем работать. Хотим, не меняя состав, набирать эту стабильность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.

Материалы по теме
Хартли — о Радулове: он приносит эмоции и страсть нашей команде, отличный игрок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android