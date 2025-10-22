Гатиятулин: у нас ушло время на поиск сочетаний, как раз к октябрю набрали ход

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Локомотивом» (1:0) рассказал о восьмиматчевой победной серии казанского клуба.

«У нас состав формировался ближе к началу сезона, и те ребята, которые вышли на ведущие роли у нас, не тренировались, ушло время на поиск сочетаний. Для адаптации игроку нужно 10–20 матчей, как раз к октябрю набрали ход, но есть ещё где прогрессировать, над чем работать. Хотим, не меняя состав, набирать эту стабильность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.