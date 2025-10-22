Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин назвал матч с «Локомотивом» показательным

Гатиятулин назвал матч с «Локомотивом» показательным
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной встрече с «Локомотивом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Важно было проверить себя во встрече с соперником, который также старается играть в давление, с контролем шайбы. Показательный матч для нас, первый матч «на ноль» в сезоне. Играли самоотверженно, ловили броски на себя, был правильный контроль пятака. Отрабатывали свои ошибки, которые допускали в обороне.

Каждая игра особенная и важная, если взять другие результаты, мы видим, что время безусловных фаворитов прошло. Нет ни одной проходной игры, всё идёт через самоотдачу. Сегодня мы играли с лидером Западной конференции, это был тест для нас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин: у нас ушло время на поиск сочетаний, как раз к октябрю набрали ход
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android