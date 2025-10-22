Гатиятулин назвал матч с «Локомотивом» показательным

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победной встрече с «Локомотивом» (1:0).

«Важно было проверить себя во встрече с соперником, который также старается играть в давление, с контролем шайбы. Показательный матч для нас, первый матч «на ноль» в сезоне. Играли самоотверженно, ловили броски на себя, был правильный контроль пятака. Отрабатывали свои ошибки, которые допускали в обороне.

Каждая игра особенная и важная, если взять другие результаты, мы видим, что время безусловных фаворитов прошло. Нет ни одной проходной игры, всё идёт через самоотдачу. Сегодня мы играли с лидером Западной конференции, это был тест для нас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.