Десятков — о поражении «Лады»: возьму ответственность на себя, раз больше некому

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал крупное поражение от минского «Динамо» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Пинчук) – 33:22 (5x4)     0:2 Галиев (Лимож, Энас) – 34:33 (5x4)     0:3 Галиев – 44:26 (5x4)     0:4 Лимож (Пинчук, Энас) – 56:55 (5x5)    

«Возьму ответственность за поражение на себя, раз больше некому в данной ситуации. В чём это заключается: в запросе, который мы взяли и рисковали, потому что он был фифти-фифти. И после этого — неудачное продолжение игры. А полтора периода, в принципе, играли неплохо, если честно. Контролировали ход игры, был виден рисунок.

Игра спецбригад, что я уже не раз говорил, оставляет желать лучшего. Хочу извиниться перед болельщиками за те ошибки, которые я допустил. Хотя и говорят, что лишнего брать на себя нельзя, но сегодня вынужден это сделать. У нас не только с реализацией большинства проблема, проблема с забитыми голами как таковыми. И функциональное состояние наше оставляет желать лучшего.

Прошёл месяц, как я приступил к обязанностям главного тренера, сыграли 13 матчей, в пяти из них взяли очки. Но этого мало. Белоусова и Шумакова мы взяли конкретно под розыгрыш большинства. Понятно, что функциональное состояние у них не совсем на должном уровне, мы вынуждены через игры подводить их к нормальному физическому состоянию», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.

