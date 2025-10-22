Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: мы стабилизировали звенья, принимаем решения исходя из игрового тонуса

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Локомотивом» (1:0) прокомментировал работу со звеньями казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Мы стабилизировали звенья, на текущий момент принимаем решения из игрового тонуса хоккеистов. Что касается игроков системы, всем давали шансы и будем давать ещё. Они все знают, в чём нужно добавить, мы за всеми следим, с тренерами системы всегда на связи.

Что касается Пустозёрова, согласен, что он немножко выпал из состава. Но мы сейчас не в том состоянии, чтобы экспериментировать и искусственно заводить кого-то в состав. Однако все ребята из системы на контроле, их развитие – одна из наших основных задач. Так что если будет возможность ввести в состав игрока, будем это делать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

