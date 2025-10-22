Гатиятулин – о Билялетдинове: обсуждаем с ним игры как тренеры, его мнение всегда важно

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) рассказал про общение с бывшим наставником казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

– Зинэтула Билялетдинов был на матче. Вам удалось с ним пообщаться уже?

– Мы всегда с ним общались. И сегодня тоже.

– Говорят, ему игра понравилась.

– «Понравилась» – это общее слово. Мы обсуждаем игры как тренеры, обсуждаем разные детали, он что-то подметил, для меня его мнение всегда важно, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.