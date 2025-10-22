Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин – о Билялетдинове: обсуждаем с ним игры как тренеры, его мнение всегда важно

Гатиятулин – о Билялетдинове: обсуждаем с ним игры как тренеры, его мнение всегда важно
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) рассказал про общение с бывшим наставником казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

– Зинэтула Билялетдинов был на матче. Вам удалось с ним пообщаться уже?
– Мы всегда с ним общались. И сегодня тоже.

– Говорят, ему игра понравилась.
– «Понравилась» – это общее слово. Мы обсуждаем игры как тренеры, обсуждаем разные детали, он что-то подметил, для меня его мнение всегда важно, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Адмиралом» дома 25 октября.

Гатиятулин: мы стабилизировали звенья, принимаем решения исходя из игрового тонуса
Комментарии
