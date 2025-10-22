Гатиятулин: мы не выигрывали Кубки Стэнли, но у нас опытный штаб
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) прокомментировал работу тренерского штаба казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)
«Поражения не добавляют никакой радости. Но я говорил, что у нас опытный штаб. Это не значит, что мы выигрывали Кубки Стэнли, но в такой ситуации важно было принимать правильные решения.
У нас шёл рабочий процесс, мы понимали потенциал нашей команды, в чём нужно прибавлять. Были причины, почему сентябрь таким оказался. Стало многое получаться, но ещё есть моменты, которые нужно подправлять, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:25
-
22:04
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:23
-
21:00
-
20:42
-
20:28
-
20:17