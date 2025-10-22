Гатиятулин: мы не выигрывали Кубки Стэнли, но у нас опытный штаб

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) прокомментировал работу тренерского штаба казанского клуба.

«Поражения не добавляют никакой радости. Но я говорил, что у нас опытный штаб. Это не значит, что мы выигрывали Кубки Стэнли, но в такой ситуации важно было принимать правильные решения.

У нас шёл рабочий процесс, мы понимали потенциал нашей команды, в чём нужно прибавлять. Были причины, почему сентябрь таким оказался. Стало многое получаться, но ещё есть моменты, которые нужно подправлять, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.