Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: мы не выигрывали Кубки Стэнли, но у нас опытный штаб
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Локомотивом» (1:0) прокомментировал работу тренерского штаба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Алистров (Галимов, Лямкин) – 49:43 (5x4)    

«Поражения не добавляют никакой радости. Но я говорил, что у нас опытный штаб. Это не значит, что мы выигрывали Кубки Стэнли, но в такой ситуации важно было принимать правильные решения.

У нас шёл рабочий процесс, мы понимали потенциал нашей команды, в чём нужно прибавлять. Были причины, почему сентябрь таким оказался. Стало многое получаться, но ещё есть моменты, которые нужно подправлять, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

